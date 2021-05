Netto-Markt in Bersenbrück an der Bramscher Straße schließt

Noch bis zum 26. Juni ist der Netto-Markt an der Bramscher Straße geöffnet.

Horst Schwitalla

Bersenbrück. Der Netto-Markt in Bersenbrück an der Bramscher Straße schließt am 26. Juni 2021. Lange leer stehen wird das Gebäude allerdings nicht, denn zum 1. August soll schon ein neuer Mieter einziehen.

Dies bestätigen Vermieter Helmut Schwarzendahl und die Netto Marken-Discount Stiftung. Das in Maxhütte ansässige Unternehmen teilt mit, dass der Mietvertrag ausgelaufen sei, möchte aber keine Einzelheiten dazu nennen. Seine Filiale in der G