Freibad in Bersenbrück startet Anfang Juni in die Saison

Malte Wollenburg, Insa Lubjuhn, Ansgar Bregen, Carina Meyer und Melanie Pieper (von links) bereiten das Bersenbrücker Freibad für den Sommer vor.

Samtgemeinde Bersenbrück

Bersenbrück. Das Team der HaseBäder arbeitet derzeit auf Hochtouren im Bersenbrücker Freibad, um alles für die Sommerssaison 2021 vorzubereiten. Anfang Juni soll es endlich losgehen.

„Wir bereiten alles vor im Freibad, um so schnell wie möglich öffnen zu können, sobald wir das Go dafür bekommen“, wird Badleiter Malte Wollenburg in einer Pressemitteilung der Samtgemeinde Bersenbrück zitiert. Mit ihm sind Carina Meyer, In