Neu in Rüsfort: der Storch rechts stammt aus Bohmte.

Daniela Mauritz

Gehrde/Bersenbrück. In Gehrde-Rüsfort hat sich ein Storchenpaar angesiedelt. Ein Storchenpaar nebenan aus Talge versucht, die Nahrungskonkurrenten zu vertreiben. Erst das Schlüpfen von Jungen führte zu einem Waffenstillstand.

„Eigentlich wollten Daniel und Daniela Mauritz sich nur einen Traum erfüllen. Von ihrem Haus in Rüsfort beobachten sie seit Jahren mit dem Fernglas, was sich zwei Kilometer Luftlinie weiter jenseits der Hase in Talge tut. Dort brütet seit 2