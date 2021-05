Fahrgäste, die normalerweise mit dem RE 18 fahren, müssen mehr Zeit einplanen (Symbolfoto).

Michael Gründel

Bersenbrück. Wegen Gleiserneuerungen fahren vom 28. Mai bis 21. Juni keine Züge der Linie RE 18 der Nordwestbahn zwischen Bersenbrück und Ahlhorn. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet.

Zwischen Osnabrück und Bersenbrück fahren die Züge nach dem regulären Fahrplan, wobei es in Bersenbrück zu einer verspäteten Ankunft von ungefähr fünf Minuten kommt, teilt die Nordwestbahn mit. In Bersenbrück müssen Fahrgäste in die Busse d