„Möller Meyer“ in Eggermühlen macht die Backstube dicht

Ein bewegender Moment: Stefan Krümberg, Ruth Spieker und Johannes Meyer (von links) bereiten zum letzten Mal das Schwarzbrot zu. Seit 1870 wird es in Eggermühlen gebacken.

Georg Geers

Eggermühlen. Am 29. Mai 2021 schließt die Bäckerei Meyer in Eggermühlen. Damit geht ein Stück Backkunst verloren. Denn seit mehr als 150 Jahren ist vor allem Meyers Schwarzbrot weit über die Gemeindegrenzen bekannt.

Eggermühlen, ein liebenswerter Ort an einem schönen Flecken irgendwo in Norddeutschland. Am Rande ein kleines Schloss, davor ein Gebäude, das eindeutig einmal eine Wassermühle war. Drinnen ein Tante-Emma-Laden mit altmodischem Charme.