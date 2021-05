Am 30. Juni ist bei Blumen Kröger in Ankum nach 72 Jahren Schluss

Noch bis Ende Juni betreiben Alfons und Martina Kröger in Ankum ihr Blumengeschäft.

Blumen Kröger

Ankum. Blumen und Pflanzen Kröger aus Ankum schließt nach 72 Jahren das Geschäft. Das Bestattungsinstitut und die Betreuung des Friedhofs bleiben weiterhin bestehen.

Was am 30. Juni 2021 endet, hat im März 1949 in den Nachkriegsjahren mit einem kleinen Blumengeschäft unter der Führung von Marianne und Alois Kröger begonnen – zunächst im Wohnhaus der Familie an der Ankumer Hauptstraße. Dieser Raum im Hau