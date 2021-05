Bürgermeisterin Agnes Droste (von links) und Elisabeth Pohlmann freuen sich über den Scheck in Höhe von 1740,04 Euro von den Jungkolpingern Jan Fye-Sudendorf, Nico Hesselkamp und Laurin Wesselkamp. Mit dabei sind Christoph Große-Rechtien und Kolpingvorsitzender Thomas Hesselkamp.

Margarete Hartbecke

Alfhausen. Mit den gespendeten Einnahmen der Jugendkolpinggruppe in Höhe von 1740,04 Euro aus der Weihnachtsbaumaktion kann nun in Alfhausen ein großes offenes Zelt angeschafft werden. Das soll Veranstaltungen im Freien auch in Corona-Zeiten erleichtern.

Vorausgegangen war ein Spendenaufruf vor einem halben Jahr durch den Verein der Vereine und Verbände. Das ist eine Steuerungsgruppe der 22 Vereine und Verbände im Ort. Bei einem Treffen hatten Mitglieder über die wegbrechenden Einnahmen au