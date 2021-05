So laufen in der Samtgemeinde Bersenbrück die Anmeldungen für die Oberschulen

Über OpenR@thaus können Eltern unter „Dienstleistungen“ die Schulanmeldungen für die August-Benninghaus-Schule und die von-Ravensberg-Schule auch online durchführen. (Symbolfoto)

dpa/Philipp von Ditfurth

Bersenbrück/Ankum. Die Anmeldungen für die fünften Klassen in den weiterführenden Schulen können in der Corona-Zeit nur postalisch oder online erfolgen. In der Samtgemeinde Bersenbrück können Eltern die Schulanmeldungen auch online über das Portal OpenRathaus vornehmen.

Die August-Benninghaus-Oberschule in Ankum und die von-Ravensberg-Schule in Bersenbrück nehmen ab dem 17. Mai die Anmeldungen für die Klassen 5 ab dem Schuljahr 2021/2022 entgegen, teilt die Samtgemeinde Bersenbrück mit.