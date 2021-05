Hier kann man sich in der Samtgemeinde Bersenbrück kostenlos auf Corona testen lassen

Corona-Schnelltests sind nun in allen sieben Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Bersenbrück möglich. (Symbolfoto)

dpa/Matthias Bein

Samtgemeinde Bersenbrück. In allen sieben Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Bersenbrück können sich Bürgerinnen und Bürger jetzt kostenlos auf Corona testen lassen. Neben einigen Arztpraxen und Apotheken bieten auch der Malteser Hilfsdienst, das Deutsche Rote Kreuz, der Pflegeservice ASD und eine Naturheilpraxis Schnelltests an.

Vor allem die Malteser haben mit ihren mobilen Teams nicht nur ein Schnelltestzentrum in Alfhausen etabliert, sondern auch in Eggermühlen, Gehrde, Kettenkamp und Rieste. Dort wird jeweils an einem Wochentag ein Zeitfenster für Schnelltests