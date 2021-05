An der Grundschule Rieste können Mensa-Erweiterung und Turnhallen-Umbau starten

Sie wird saniert: die alte Turnhalle der Johannesschule in Rieste.

Marcus Alwes

Rieste. Die Samtgemeinde Bersenbrück erhält 635.000 Euro aus den Corona-Hilfen des Bundes für die Erweiterung der Mensa an der Johannesschule in Rieste. Außerdem ist das Geld für den Umbau der alten Turnhalle der Grundschule für den Ganztagsbetrieb gedacht.

Dies teilte der niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Montag in einer Videokonferenz mit. An dieser Konferenz beteiligten sich im Bersenbrücker Rathaus Samtgemeindebürgermeister Michael Wernke, Reinhold Heidemann von