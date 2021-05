Eule und Falke unter dem Dach – wie Artenschutz in Rieste funktioniert

Zwei Schleiereulen wurden in einer Wohnsiedlung in Rieste groß.

Nico Stricker

Rieste. Greifvögel sind vielen Bedrohungen ausgesetzt. Was auch im Privatbereich für den Artenschutz getan werden kann, zeigt ein Beispiel aus Rieste.

Wenn in einer Neubausiedlung in Rieste der laute schrille Ruf eines Vogels ertönt, wundern sich die Nachbarn nicht mehr. Ein Turmfalke nistet mitten in der Siedlung unter dem Dach eines Hauses. Beim Bau dieses Holzhauses wurde im Ostgiebel