Es herrscht wieder Leben im Hotel Sauerland in Alfhausen

Für das Hotel Sauerland sucht die Gemeinde Alfhausen weiterhin einen Pächter. (Archivfoto)

Margarete Hartbecke

Alfhausen. Die Gemeinde Alfhausen hat eine Zwischennutzung für das Hotel Sauerland gefunden. An den Plänen, das Traditionshaus an einen neuen Pächter zu vermieten, der den Hotel- und Gaststättenbetrieb weiterführt, will die Gemeinde aber festhalten.

Anfang des Jahres hatte die Gemeinde das Traditionshaus im Zentrum gekauft, um es für den Ort zu sichern. Die Wirtsleute hatten sich aus Altersgründen zurückgezogen. Eine gastronomische Neuausrichtung scheiterte bislang aber an der Cor