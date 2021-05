Die Ankumer Feuerwehr musste einen Schwelbrand in einem Haus in der Fasanstraße löschen.

Patrick Siebrecht

Ankum. Die Feuerwehr musste am Sonntagabend einen Schwelbrand in einer Mietwohnung in der Fasanstraße in Ankum löschen. Es gab keine Verletzten, die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Laut Feuerwehr Ankum hatte gegen 19.30 Uhr eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses Alarm geschlagen. Sie hatte das Piepen eines Rauchmelders in einer Nachbarwohnung gehört, und Brandgeruch wahrgenommen. Der Geruch und die Geräusche ka