Zumindest das Verwaltungsgebäude des NBZ am Alfsee ist bald wieder bezugsfertig. Bis Mitte 2022 sollen auch Foyer und Ausstellungshalle wieder errichtet werden.

Miriam Heidemann

Bersenbrück/Rieste. Der Wiederaufbau des abgebrannten Naturschutz- und Bildungszentrums (NBZ) Alfsee soll nach den Sommerferien starten. Die Planungen der Samtgemeinde Bersenbrück stehen: mehr Barrierefreiheit, ein Anbau mit Seminarraum und reduzierter Holzbedarf für die Dachkonstruktion der Ausstellungshalle.

Seitdem das NBZ am Alfsee in der Nacht zum 1. Oktober 2020 abgebrannt ist, laufen die Planungen für den Wiederaufbau auf Hochtouren. Das interaktive Bildungszentrum für die heimische Natur und Umwelt steht in Trägerschaft der Samtgemei