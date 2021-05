Nichts los auf der Maigangmeile Ankum-Kettenkamp. Desiree Sachteleben von der Polizei Bersenbrück auf Kontrollgang.

Björn Thienenkamp

Ankum. Rund um den 1. Mai ist es ruhig geblieben im Altkreis Bersenbrück. Auf der berühmt-berüchtigten Maigangmeile Ankum-Kettenkamp herrschte gähnende Leere.

In normalen Jahren treffen sich am 1. Mai locker 900 bis 1500 junge Leute in Ankum, um sich auf den Weg nach Kettenkamp zu machen. Der Alkohol fließt in Strömen. Gegen Abend müssen Polizei und Ordnungsamt des öfteren eingreifen, um alles in