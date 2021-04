Alfhausen grüßt Freunde in der französischen Partnerstadt mit Trikolore-Maibaum

Bänder in den Farben der französischen Trikolore wehen im Alfhausen in einem Maibaum.

Partnerschaftsverein

Alfhausen. Mitten in Alfhausen steht ein Maibaum, in dem bunte Bänder in den Farben der französischen Trikolore flattern. Wie kommt er dahin?

Bürgermeisterin Agnes Droste sprach von den „Bleu, blanc und rouge“ - blau-weiß-rot, als die Aktion im Gemeinderat am vergangenen Donnerstag zur Sprache kam. Der Partnerschaftsverein Alfhausen-La Meignanne habe den Maibaum aufgestellt, als