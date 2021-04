ASD startet Corona-Testzentrum in Ankum

In Ankum bietet der Pflegedienst ASD jetzt Corona-Schnelltests.

Nicolas Armer/dpa

Ankum. Der Pflegedienst ASD eröffnet am Montag, 3. Mai, im Mehrgenerationenhaus Mia an der Kolpingstraße 9 in Ankum ein Bürger-Testzentrum. Einen Termin braucht man für den kostenlosen Corona-Test nicht.

Der ASD weist darauf hin, dass jeder Besucher des Testzentrums eine FFP2-Schutzmaske tragen und Abstand halten muss. Und wer Symptome wie etwa Fieber oder fehlenden Geschmackssinn verspürt, darf das Zentrum auf keinen Fall betreten, um die