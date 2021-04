Auch in Alfhausen kann man sich nun kostenlos auf Corona testen lassen. (Symbolfoto)

Karsten Grosser

Alfhausen. Seit Montag, 26. April, 2021 können Menschen, die im Landkreis Osnabrück wohnen oder arbeiten, auch in Alfhausen einen kostenlos Corona-Schnelltest machen lassen. Die Malteser haben dort ein Schnelltestzentrum eingerichtet.

Getestet wird in dem Ausbildungsraum des Malteser Hilfsdienst Alfhausen an der Hauptstraße 17 in Alfhausen. Wie die Malteser mitteitlen, bieten sie die kostenlosen Bürgertests in Kooperation mit der Alfsee-Apotheke in Alfhausen an