Feuer in Gewächshaus in Ankum: Junge Frau mit Rettungswagen ins Krankenhaus

Vom Gewächshaus griffen die Flammen auf eine Gartenhütte, eine Hecke und ein angrenzendes Carport über.

NWM-TV

Ankum. Bei einem Brand in einem Gewächshaus an der Straße "Kleiner Winkel" in Ankum hat eine 21-jährige Frau offenbar eine Rauchvergiftung erlitten. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ankum hatten bei dem Einsatz am Montagmorgen allerhand zu tun, denn nicht nur das Gewächshaus wurde von den Flammen zerstört.

Wie die Polizei mitteilte, bemerkten Zeugen am Montagmorgen gegen 8 Uhr in der Straße "Kleiner Winkel" eine starke Rauchentwicklung und alarmierten die Polizei und die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte an dem Brandort eintrafen, stand ein Ge