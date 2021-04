Crash auf der B 214 in Gehrde: Motorradfahrer wird schwer verletzt

Auf der Bundesstraße 214 in Gehrde stieß am Samstagnachmittag ein Transporter mit einem Motorrad zusammen.

NWM-TV

Gehrde. Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagnachmittag auf der Bundesstraße 214 in Gehrde. Dabei wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, befuhr ein 61-jähriger Mann aus Fürstenau gegen 15.40 Uhr mit seinem Transporter die Fasanenstraße in Richtung der Bundesstraße. Er beabsichtigte, die B 214 geradeaus in Richtung des Mühlenweges zu über