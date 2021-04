In Gegenverkehr geraten? Unfall in Ankum fordert zwei Schwerverletzte

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagmorgen auf der Bippener Straße in einer Kurve in Höhe des Recyclinghofes.

NWM-TV

Ankum. Zwei Menschen sind am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Ankum schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich auf der Bippener Straße (Landesstraße 73).

In einer Kurve in Höhe des Recyclinghofes stießen gegen 5.10 Uhr zwei Autos fast frontal zusammen. Eine 53 Jahre alte Autofahrerin aus Bippen war in Richtung Ankum unterwegs, ein ebenfalls 53 Jahre alter Eggermühlener fuhr in Richtung Egger