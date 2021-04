Heckenbrand in Kettenkamp bringt Wohnhaus in Gefahr

Etwa sechs Meter Hecker zerstörte ein Feuer am Dienstag am Rande eines Spielplatzes in Kettenkamp.

NWM-TV

Kettenkamp. Die Flächenbrandsaison beginnt: In Kettenkamp brannte am Dienstag eine Hecke. Beinahe hätte das Feuer ein Wohnhaus erreicht.

Der Band brach gegen 13.40 Uhr am Rande eines Spielplatzes an der Straße Am Wald aus, teilt die Polizei mit. Mitarbeiter der Samtgemeinde Bersenbrück hätten ihn möglicherweise bei Arbeiten mit einem Flammgerät ausgelöst.