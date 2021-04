Welche Geheimnisse birgt der Altarstein auf dem Kirchhof in Bersenbrück?

Mitglieder der Kirchengemeinde St. Vincentius schufen einen Sandsteinaltar auf dem Kirchhof.

Franz Buitmann

Bersenbrück. Nicht nur in Corona-Zeiten feiert die Kirchengemeinde St. Vincentius Bersenbrück Gottesdienste in Freien auf dem Kirchhof an ihrer Pfarrkirche. Nun gibt es dafür einen Altar mit einer tonnenschweren geheimnisvollen Sandsteinplatte.

Bislang musste die Gemeinde einen hölzernen Altar für ihre Gottesdienste im Freien aufrichten. Nun steht auf dem Kirchhof ein schlichter Altar aus Sandstein mit einer Platte, die auf zwei Tragsteinen aufliegt. Ihn zu errichten war ein