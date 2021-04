Auch nach ihrer Fusion mit der Hase-Bädergsellschaft soll die Hase Energie GmbH „Stadtwerkegesellschaft“ der Samtgemeinde Bersenbrück bleiben. Strom- und Gasverträge vertreibt die Hase Energie inzwischen übrigens nicht mehr. (Archivfoto)

Burkhard Dräger

Bersenbrück. Die Samtgemeinde Bersenbrück will ihre Hase-Bädergesellschaft und die Hase-Wohnbau GmbH in zwei Schritten mit der Hase-Energie GmbH fusionieren. Dieser Vorschlag soll nun in den Gremien diskutiert werden.

Über Jahrzehnte schon hielt die Samtgemeinde Anteile an drei Gesellschaften, die unterschiedliche Aufgaben übernahmen. Die älteste ist die Ankum-Bersenbrücker Eisenbahngesellschaft. Sie betreibt die Bahnlinie Ankum Bersenbrück. Ende Siebzig