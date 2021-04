Spielplatz am Heinrichsee in Bersenbrück wird bald fertig

Die Klettertürme stehen. Am Heinrichsee in der Bersenbrücker Südstadt entsteht ein neuer Spielplatz.

Franz Buitmann

Bersenbrück. Die Klettertürme stehen. Anfang Mai soll der neue Spielplatz am Heinrichsee in Bersenbrück so weit fertig sein, dass Kinder hier ohne Gefahr spielen können.

Am Montag begann die Montage der Spielgeräte. Das war harte und dreckige Arbeit, schildern Passanten. Der Platz war so aufgeweicht, dass man ihn mit schwerem Gerät kaum befahren konnte. Teilweise seien die Monteure bis in die Abendstunden b