Festival-Feeling beim letzten Talge Open Air im Jahr 2019. Auch im zweiten Jahr der Pandemie müssen Fans darauf verzichten. (Archivfoto)

André Havergo

Bersenbrück. Das Talge Open Air 2021 ist abgesagt. Auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie pausiert das zweitägige Musikfestival in der Bersenbrücker Bauerschaft. Für das Open-Air-Festival gilt also: Warten und hoffen auf 2022. Der Termin steht nämlich schon.

Dicht an dicht gedrängt unterm Sternenhimmel, ein kaltes Bier in der Hand und ein tiefer Bass mit Gänsehaut-Effekt: am zweiten Wochenende im Juli verwandelt sich das Warnefeldstadion des Fußballvereins FC Talge nördlich von Bersenbrück übli