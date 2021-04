Der Silberreiher ist in unserer Region seit Jahren zu finden.

Jürgen Christiansen

Bramsche/Rieste. Grau- und Silberreiher kann man in den vergangenen Jahren wieder vermehrt beobachten im Osnabrücker Nordkreis. Warum das so ist, erklärt Jürgen Christiansen, Geschäftsführer des Naturschutz- und Bildungszentrums Alfsee und Leiter der Biologischen Station Haseniederung.

Am Hasekolk in Malgarten, auf den Brachflächen im Niedersachsenpark oder am Alfsee sind die Grau- und Silberreiher zu sehen. Von einer Graureiher-Kolonie in der Nähe des Alfsees berichtet Jürgen Christiansen. Den genauen Standort der „um di