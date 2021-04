In Quakenbrück und auch in allen anderen Orten des Osnabrücker Nordkreises hielten sich die Menschen weitestgehend an die Ausgangssperre.

Altkreis Bersenbrück. Die Ausgangssperre in Stadt und Landkreis Osnabrück ist aufgehoben. Doch wie fällt die Bilanz der Polizei im Osnabrücker Nordkreis nach gut einer Woche der Maßnahme aus und wie steht es um die Corona-Zahlen?

Die meisten Menschen im Osnabrücker Nordkreis haben sich an die Ausgangssperre, die seit Mittwoch, 31. März 2021, galt, gehalten, so die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion. Sowohl über Ostern als auch an den anderen Tagen habe es