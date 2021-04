In Kettenkamp gibt es bald wieder freie Bauplätze

Auf dieser Fläche am Ortsrand plant die Gemeinde Kettenkamp ein kleines Wohngebiet.

Martin Schmitz

Kettenkamp. Die Gemeinde Kettenkamp plant ein Wohnbaugebiet mit elf oder zwölf Bauplätzen am Ortsrand Richtung Eggermühlen. Es dauert allerdings noch etwas, bis die Planungen abgeschlossen sind.

Laut Bürgermeister Reinhard Wilke handelt es sich um eine 1,25 Hektar Ackerfläche hinter dem Landhandel am Ortausgang der Kreisstraße 131 Richtung Eggermühlen. Die Fläche sei „völlig restriktionsfrei“ so Wilke, weder in das Landschaftsschut