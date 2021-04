In der Orthopädie am Marienhospital Ankum-Bersenbrück haben Dr. Jan Rasmus Trümper, Dr. Mumme Schüller und Jannis Alexandros Kantis (von links) jetzt den Startschuss für die Hüftkopfspende gegeben.

MHA

Ankum. Patienten helfen Patienten: In der Orthopädie am Marienhospital Ankum-Bersenbrück (MHA) ist jetzt der Startschuss für ein besonderes Spendenprojekt gefallen: Patienten spenden entnommene Hüftköpfe und helfen so Menschen in ganz Deutschland.

Der Hüftkopf kann immer dann gespendet werden, wenn der Patient ein künstliches Hüftgelenk und somit eine Hüftendoprothese bekommt, teilt das Marienhospital mit. In diesem Fall entfernt der Operateur den Hüftkopf komplett als einheitliche K