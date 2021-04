Angst, Stress, Sucht, Übergewicht: Wie Sabine Schröer in Rieste mit Hypnose Menschen hilft

Sabine Schröer hilft Menschen durch Hypnose.

Liesel Hoevermann

Rieste. Seit zehn Jahren arbeitet Sabine Schröer als Hypnose-Coach, psychologische Beraterin, SleepTalk-Consultant und Suchtkrankenhelferin. In ihrer Praxis in Rieste hilft sie ihren Klienten, die mit verschiedenen Problemen zu ihr kommen. In Corona-Zeiten hat sie auch ein spezielles Angebot für Eltern, die ihre Kinder unterstützen möchten.

Gelöst und locker sitzt Sabine Schröer in ihrem kleinen Praxisraum und erzählt von ihrer Arbeit. Direkt daneben ist die Liege, auf der sich üblicherweise ihre Kunden oder Klienten ausstrecken und entspannen. Entspannung ist die Voraussetzun