Unter Alkohol stand ein 33-jähriger Autofahrer, der am Karfreitag in Alfhausen einen Unfall verursachte (Symbolfoto).

Alfhausen. Ein Autofahrer ist in Alfhausen mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt. Er war betrunken und ist seinen Führerschein nun los.

Der 33 Jahre alte Mann war am Karfreitag gegen 14.30 Uhr mit seinem Auto in Alfhausen auf dem Friesenweg in Richtung Merzen unterwegs. In einer Rechtskurve geriet er gegen nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der