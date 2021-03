Eine Krippe zu Ostern? In der Bersenbrücker St. Vincentius-Kirche steht eine

Das letzte Abendmahl – dargestellt in der Osterkrippe, die derzeit in der Bersenbrücker St. Vincentius-Kirche zu sehen ist.

Reinhard Rehkamp

Bersenbrück. Eine Weihnachtskrippe kennt jeder und ist zum Fest von Christi Geburt in jeder Kirche und vielen Privathaushalten zu finden. Aber eine Osterkrippe?! Ja, die gibt es und kann derzeit in der St. Vincentius-Kirche in Bersenbrück angeschaut werden.

Mit der Osterkrippe hat der Pfarrgemeinderat der St. Vincentius-Kirchengemeinde eine in dieser Region nicht so gebräuchliche Tradition wiederbelebt. Die Krippe stellt nicht die fröhliche Geschichte einer Geburt, sondern das Leiden und