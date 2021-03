SPD in Rieste benennt Christian Scholüke als Bürgermeisterkandidaten

Der 41-jährige Christian Scholüke ist Spitzenkandidat der Soziademokraten – und Bürgermeisterkandidat.

SPD-Ortsverein

Rieste. Die Sozialdemokraten gehen mit Ratsherr Christian Scholüke als Spitzenkandidat in die Gemeinderatswahl in Rieste am 12. September. Der 41-Jährige betont, er wolle Bürgermeister der Alfsee-Kommune werden,

"Mit Hand, Herz und Verstand will ich Rieste gestalten und auffrischen", so Scholüke in einer schriftlichen Erklärung seiner Partei. "Unser schöner Ort hat vieles zu bieten. Vieles ist aber auch entwicklungsfähig, und dafür möchte ich mich