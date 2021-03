Offiziell verabschiedet wurde der Jugendrat mit Jannik Feldker, Lea-Sophie Heiden, Luise Niedergesäß und Lukas Bekehermes von Bürgermeister Reinhard Wilke und dem Jugendausschuss der Gemeinde.

Stefan Lennartz

Kettenkamp. Mit netten Worten, Urkunde und Pizzagutschein hat die Gemeinde Kettenkamp die Mitglieder des aktuellen Jugendrates verabschiedet. Bürgermeister Reinhard Wilke und die Mitglieder des Ausschusses für Senioren, Jugend, Sport, Kultur und Soziales freuen sich, demnächst die Nachfolger zu begrüßen.

Eigentlich hätte die Verabschiedung in einer Ratssitzung stattfinden sollen – coronabedingt beschloss der Fachausschuss aber, dieses in einem separaten Termin an der frischen Luft durchzuführen. Bürgermeister Reinhard Wilke, Ausschussv