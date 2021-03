Da wegen der Fastenzeit derzeit kein Blumenschmuck in der Kirche ist, kümmert sich Maria Künnemann um die Blumen im Außenbereich des Artländer Doms in Ankum.

Burkhard Dräger

Ankum. Schon seit 40 Jahren gibt es die sogenannten Blumenfrauen in der katholischen Kirchengemeinde St. Nikolaus in Ankum. Maria Künnemann ist von Anfang an dabei. Am Sonntag wird sie stellvertretend für alle Blumenfrauen im Gottesdienst geehrt.

Schon vor 1981, zu Zeiten von Pastor Josef Meyer, kümmerte sich Maria Künnemann um die Sauberkeit in der Sakristei und der Kirche. Da Pastor Meyer das Schmücken der Kirche durch die ortsansässigen Gärtner für die Kirchengemeinde zu teuer wu