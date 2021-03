Rudi Fissmann, Marina Triphaus und Christoph Römer freuen sich, dass die Senioren-WG in Bersenbrück nun an den Start gehen kann.

Caritas Nordkreis Pflege

Bersenbrück. Die Caritas Nordkreis Pflege hat im Bersenbrücker Stadtzentrum ihre erste Senioren-Wohngemeinschaft eröffnet. Neue WG-Bewohner sind herzlich willkommen.

Das vom Ankumer Investor Clemens Seelmeyer in zentraler Lage in Bersenbrück erstellte Bauprojekt an der Bramscher Straße ist fertiggestellt. Im hinteren Bereich an der Schulstraße mit der Hausnummer 4 befindet sich im 1. Obergeschoss die Se