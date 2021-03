Woher kommt der Müllberg am Ankumer Kreisel?

Am Kreisverkehr mitten in Ankum stapelt sich der Müll.

Burkhard Dräger

Ankum. Vor einem Restaurant am Kreisel der B214 mitten in Ankum stapelt sich seit Wochen der Sperrmüll. Was ist da los?

Das Durcheinander aus alten Möbeln, Brettern, Plastiksäcken, Matratzen und Elektroschrott hat auch Ankums Bürgermeister Detert Brummer-Bange schon beschäftigt. Da sei wohl das im Herbst geschlossene Restaurant ausgeräumt worden, teilt er mi