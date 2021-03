Ankumer Kita Am Kattenboll lädt Kinder zur Osterei-Rallye ein

Bei Wind und Regen machten sich Ulrike Krüsselmann, Mareike Weiß und Ludmilla Jost (von links) daran, die bunten Ostereier an den Bäumen entlang der Hauptstraße in Ankum anzubringen.

Burkhard Dräger

Ankum. Die Kindertagesstätte Am Kattenboll in Ankum hat sich für die Familien des Familienzentrums eine vorösterliche Aktion überlegt, mit der sie den Familien und besonders den Kindern eine Abwechslung im Corona-Lockdown bieten möchte. Es ist wie beim bekannten Ü-Ei: Es warten Spannung, Spaß und was zu Naschen.

Vor einigen Wochen konnten sich die Kinder ein aus Pappe ausgeschnittenes Ei abholen, dies zu Hause bemalen und es dann wieder zur Kita bringen. Anschließend machten sich Ulrike Krüsselmann, Ludmilla Jost und Mareike Weiß auf, um die von de