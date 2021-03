Gerüchte im Umlauf: Welche Rolle spielen Baptisten bei der hohen Zahl an Corona-Fällen?

Für alle Glaubensgemeinschaften gilt: Sie dürfen Präsenzgottesdienste mit einem genehmigen Hygienekonzept durchführen. (Symbolfoto)

imago images/MiS

Bersenbrück. Gibt es einen Corona-Ausbruch innerhalb der Baptisten-Gemeinden in Gehrde, Ankum oder Bersenbrück? Diese Gerüchte sind derzeit in der Samtgemeinde Bersenbrück im Umlauf. Doch was ist dran?

Zahlreiche Telefonate erreichen Michael Wernke, Bürgermeister der Samtgemeinde Bersenbrück, in diesen Tagen und immer wieder taucht dabei die Frage auf: Sind die hohen Corona-Zahlen auf Ausbrüche in den Baptisten-Gemeinden in der Samtgemein