Wenn Frauen in Not geraten, hilft in Bersenbrück der Sozialdienst Katholischer Frauen

Haben ein offenes Ohr: Helene Wiebe, Ursula Lonnemann, Heike Bartling und Doris Wierper (von links) vom Sozialdienst Katholischer Frauen

SKF

Bersenbrück. Der Sozialdienst Katholischer Frauen in Bersenbrück ist Ansprechpartner vor allem für Frauen, Mädchen und Familien, die in Not- oder Konfliktsituationen Unterstützung suchen. Auch in Corona-Zeiten sind die Beraterinnen erreichbar.

BISS - Beratungs- und Interventionsstelle bei häuslicher Gewalt: Hier beraten Heike Bartling und Helena Schilling. Häusliche Gewalt ist vielfältig, meist schaltet sich die Beratungsstelle proaktiv ein. Das bedeutet, dass eine Kontaktaufnahm