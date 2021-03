Die August-Benninghaus-Schule in Ankum informiert mit einem virtuellen Rundgang über das schulische Angebot. (Archivfoto)

Thomas Oeverhaus

Ankum. Die August-Benninghaus-Schule in Ankum bietet in den Wochen vor der Schulanmeldung die Möglichkeit, den Unterricht und das Schulleben der Oberschule mit gymnasialem Angebot in digitaler Form kennenzulernen. Interessierte Eltern können sich zudem bei Videokonferenzen informieren.

Alle interessierten Grundschüler der vierten Klassen und ihre Familien sind ab dem 22. März 2021 zu einer virtuellen Erfahrungs- und Erlebnistour eingeladen, die am Ende keine Fragen mehr offenlassen dürfte, heißt es in einer Pressemitteilu