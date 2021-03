400.000 Euro plus eine Bürgschaft in gleicher Höhe soll die Alfsee GmbH für neue Sanitäranlagen auf dem Campingplatz von der Samtgemeinde Bersenbrück bekommen. Nicht alle Ratsmitglieder waren damit einverstanden. (Archivfoto)

Marcus Alwes

Ankum/Bersenbrück. Im Haushalt 2021 nimmt die Samtgemeinde Bersenbrück eine Deckungslücke von 100.000 Euro und eine Neuverschuldung von 4,7 Millionen Euro in Kauf. Doch der Samtgemeinderat ist sich einig: Dies ist der Preis dafür, den wirtschaftlichen Aufstieg einer Region mit Zuwanderung zu unterstützen. Mit guten Schulen, Kindergärten und einer leistungsfähigen Feuerwehr. Streit gab es trotzdem.

Am Donnerstag verabschiedete der Samtgemeinderat in Ankum den Haushalt mit drei Enthaltungen und einer Gegenstimme. Für die Verwaltung umriss Andreas Güttler die Eckdaten, die der Rat bereits Ende Februar in einer Art Haushaltsklausur präse