Südkoreanischer Künstler Junkyu Lim erhält Franz-Hecker-Stipendium in Bersenbrück

Franz-Hecker-Stipendiat Junkyu Lim vor Werken des Malers Franz Hecker in der aktuellen Sonderausstellung im Museum im Kloster Bersenbrück.

Miriam Heidemann

Bersenbrück. Das Franz-Hecker-Stipendium der Kreissparkasse Bersenbrück geht in diesem Jahr an den Künstler Junkyu Lim. Drei Monate lang wird sich der gebürtigen Südkoreaner für einen Studienaufenthalt in der Nähe der Bersenbrücker Hasemühle niederlassen.

Mit dem Stipendium bietet die Kreissparkasse Bersenbrück jungen Künstlern die Möglichkeit, sich für drei Monate in einem anderen Umfeld voll und ganz ihrer Kunst zu widmen. Dafür ist das Stipendium mit 10.000 Euro dotiert. Unter 84 Bewerbun