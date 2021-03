Wie fällt die Bilanz der ersten Wochen in den Schnelltestzentren im Osnabrücker Nordkreis aus?

Nina Strakeljahn

Altkreis Bersenbrück. Das Testen ist derzeit ein wichtiger Baustein, um die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen. Der Landkreis Osnabrück hat deshalb Testzentren in Bersenbrück, Quakenbrück, Fürstenau und Neuenkirchen eingerichtet. Wie viele Tests wurden seit dem Start am 20. Februar 2021 gemacht und wie viele fielen positiv aus?

Die dritte Corona-Welle erreicht mittlerweile auch den Osnabrücker Nordkreis. Kostenlose Schnelltests sollen unter anderem helfen, Infektionsketten schnell zu erkennen und zu unterbrechen. Zahlreiche Ärzte und Apotheken bieten die Tests inz