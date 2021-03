Die Gemeinde Gehrde will aus Wegerändern kleine Naturparadiese machen (Archivfoto).

Lena Stangenberg

Gehrde. Die Gemeinde Gehrde nimmt rund 2,1 Hektar Wegeränder aus der landwirtschaftlichen Nutzung und bereitet sie für den Naturschutz auf. Das bringt deutlich mehr ein, als es kostet.

Den Beschluss fasste der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Im Lauf der Jahrzehnte sind in vielen Gemeinden Wege- und Ackerrandstreifen, die sich in öffentlichem Eigentum befinden, umgepflügt und landwirtschaftlich genutzt worden, hieß