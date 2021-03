Warum Kindertagesstätten in Bersenbrück gegen neues Gesetz protestieren

Vertreter von neun katholischen Kindertagesstätten von Vörden bis Eggermühlen protestierten in Bersenbück gegen die Novelle des niedersächsischen Kita-Gesetzes.

Franz Buitmann

Bersenbrück. Mit einer Aktion auf dem Bersenbrücker Marktplatz haben neun katholische Kindertagesstätten gemeinsam gegen das neue niedersächsische Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKiTaG) protestiert. Sie schließen sich damit einem landesweiten Bündnis an. Am Donnerstag, 18. März, soll es in den Kitas weitere Protestaktionen geben.

Gewerkschaften und Kirchen, Elterninitiativen, Kita-Beschäftigte und die Wissenschaft: Sie alle bemängeln, dass nach mehr als zwei Jahrzehnten Qualitätsstandards und Personalschlüssel im geplanten Kita-Gesetz nicht verbessert werd