Viel Gerede um das VR-Bank-Gebäude in Kettenkamp: Das ist dran an den Gerüchten

Herbert Niemann, Werner Lager, Michael Johanning, Matthias Behre, Reinhard Wilke und Ralf Stolte (von links) freuen sich, das künftig noch mehr Leben in die Bankstelle einkehrt.

Anita Lennartz

Kettenkamp. Wenn die Gerüchteküche brodelt, ist es immer ratsam, aktiv mit Informationen an die Öffentlichkeit zu gehen. So sehen das auch Matthias Behre und der Vorstand der VR-Bank Osnabrücker Nordland. Denn jüngst wurde im Ort viel spekuliert um das Bankgebäude in der Hauptstraße.

1967 hat die damalige Raiffeisenbank Nortrup in Kettenkamp eine Ein-Zimmer-Annahmestelle in einem Wohnhaus eröffnet. 1985 zog die Bank in einen Neubau an der Hauptstraße. Diese Immobilie wurde 2002 umgebaut und ist auch heute noch Anlaufste