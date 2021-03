Beim Stallbau für die Ponys Guy und Tess hat Nele mit angepackt. Nun sucht sie mit wissenschaftlichen Methoden nach dem besten Belag für einen Reitplatz.

Martin Schmitz

Bersenbrück/Alfhausen. Trotz Einschränkungen in der Coronapandemie ist das Gymnasium Bersenbrück sehr erfolgreich im Wettbewerb Jugend forscht/Schüler experimentieren, wieder einmal. Nele Mohrahrend aus Alfhausen nimmt sogar am Landeswettbewerb am 18. März 2021 teil. Was fand sie heraus und wie bereitet sie sich vor?

Es gab Preise für sämtliche vorgestellten Projekte aus Bersenbrück im Regionalwettbewerb, der normalerweise in Diepholz stattfindet. Alle erhielten zusätzlich Anerkennungspreise. „Eines der besten Ergebnisse der letzten Jahre“, sagt Stefan