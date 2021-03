Wie Lars Lohbeck und die First Responder in Alfhausen und Rieste Leben retten

Lars Lohbeck ist einer der sechs First Responder und zugleich Leiter der Notfallvorsorge beim Malteser Hilfsdienst in Alfhausen.

Margarete Hartbecke

Alfhausen. In einem Notfall zählt jede Minute. Die First Responder in Alfhausen und Rieste sorgen dafür, dass Hilfe schnell vor Ort ist und überbrücken die Zeit, bis Rettungswagen und Notarzt eintreffen. Lars Lohbeck hat schon viele solcher Einsätze erlebt.

Plötzlich tritt eine lebensbedrohliche Situationen ein, ein Unfall passiert. Über die 112 werden Rettungswagen und Notarzt alarmiert und die sind dann möglichst schnell vor Ort. Doch wer eine solche Notlage schon einmal erlebt hat, weiß, da